Slipknot udostępnił w końcu nowy utwór, który zapowiada nadchodzące wydawnictwo. Na razie niewiele wiemy o tej płycie, ale na pewno trafi na sklepowe półki całkiem niedługo. Jako pierwszy singiel udostępniono kawałek "The Chapeltown Rag", który już zdążył wybrzmieć na koncercie Slipknota. Jak utwór brzmi na żywo?

Slipknot zagrał nowy utwór na koncercie. Jak brzmi "The Chapeltown Rag" na żywo? [WIDEO]

Slipknot powrócił do koncertowania i podczas występu w ramach Knotfest w Los Angeles wykonał najnowszy utwór "The Chapeltown Rag". Publika gorąco przyjęła nowy kawałek, w końcu fani mocno się niecierpliwią, kiedy pojawi się następca albumu "We Are Not Your Kind'' z 2019. Posłuchajcie, jak nowy utwór brzmi na żywo:

Oglądaj

Za produkcję nowego singla odpowiada Joe Baressi i na pewno "The Chapeltown Rag" usłyszymy na polskim koncercie zespołu. Slipknot zagra 7 sierpnia 2022 roku w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu. Miejmy nadzieję, że kapela nie będzie musiała przekładać koncertu kolejny raz z powodu obostrzeń.