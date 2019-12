Slipknot zaprezentował klip do "Nero Forte". Czym tym razem zaskoczył zespół?

Grupa Slipknot ma za sobą intensywny rok. Muzycy często koncertowali oraz udało im się wydać kolejny studyjny krążek "We Are Not Your Kind". Płyta trafiła do wielu podsumowań mijającego roku zarówno w Polsce jak i za granicą, a nowa muzyka Slipknota jest wysoko oceniana przez media i fanów formacji.

Slipknot z klipem do "Nero Forte"

Chociaż muzycy powinni właśnie odpoczywać przed kolejną trasą koncertową, najwyraźniej urlop im nie w głowie. Slipknot zaprezentował kolejny klip do utworu z nowej płyty. Tym razem możemy zobaczyć obraz do kompozycji "Nero Forte".

Za reżyserię teledysku odpowiada Clown, czyli M. Shawn Crahan, członek Slipknota. Z kolei produkcją zajął się Nic Neary.

Slipknot w Polsce w 2020 roku

Grupa Slipknot po roku nieobecności powróci na koncert do Polski. Muzycy zagrają 6 lutego 2020 roku w łódzkiej Atlas Arenie. Zespół przyjedzie do naszego kraju, aby promować najnowszy album "We Are Not Your Kind". W roli gości specjalnych podczas wydarzenia usłyszymy polską formację Behemoth.

Zobacz też: Slipknot odwołał koncert na własnym festiwalu. Wściekli fani podpalili muzykom sprzęt