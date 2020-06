Słynny bramkarz nagrał płytę. Sportowiec został rockowym perkusistą

Z murawy na scenę. Taki nietypowy transfer zaliczył Petr Cech, czeski bramkarz. Po długoletniej karierze sportowej, 38-latek postawił na nieco bardziej artystyczne zajęcie. Nagrał pierwszą płytę z rockową grupą, w której zasiadł za perkusją.

Słynny bramkarz nagrał płytę z Wills & The Willing

Cech ma za sobą imponującą listę sportowych osiągnięć. Czeski bramkarz zagrał w reprezentacji swojego kraju podczas Mistrzostw Świata w 2004 roku oraz dwa lata później. Wystąpił też na Euro 2008, 2012 i 2016. Podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2004 roku udało mu się wywalczyć brązowy medal. Wraz z zakończeniem kariery piłkarskiej objął funkcję bramkarza hokejowego. Teraz postanowił się całkiem przebranżowić.

Szybkie i sprawne ręce oraz nogi, a także refleks to cechy, które przydadzą się nie tylko każdemu piłkarzowi, ale też perkusiście. Cech postanowił wykorzystać umiejętności i dołączył do rockowej formacji Wills & The Willing, w której zasiadł za bębnami. Artyści nagrali już pierwszy wspólny album - "London Country", który wraz z byłym bramkarzem kapela ma zamiar promować w trasie koncertowej po Wielkiej Brytanii. Na występy będzie trzeba jednak poczekać ze względu na pandemię.

Cech zagrał już w teledysku do "Iceberg", utworu promującego krążek. Pochwalił się swoją nową pasją w mediach społecznościowych, gdzie otrzymał duże wsparcie od swoich fanów:

Piłkarz próbuje swoich sił w muzyce rockowej nie od dzisiaj. Mężczyzna ma na koncie współpracę Rogerem Taylorem z Queen, z którym nagrał charytatywną piosenkę nawiązującą do piłki nożnej "That's Football". Cech grał także w szeregach formacji Eddie Stoilow.