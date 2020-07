Słyszał w głowie głosy członków Metalliki, a potem poderżnął kobiecie gardło. Uznali go za niewinnego

W 2018 roku doszło do okrutnego ataku w centrum handlowym Parabanks w Salisbury. Jai Penning dopadł ofiarę i zadał jej rany 30-centymetrowym nożem kuchennym. Była to 30-letnia kobieta, sprzątaczka obiektu. Mężczyzna ranił jej twarz i ręce, gdy próbowała się bronić. Kobieta nie dawała za wygraną, jednak gdy chciała uciec do drzwi wyjściowych, upadła. Wtedy Penning zaczął dźgać ją w plecy oraz rozciął jej gardło. W aktach sprawy czytamy, że dokonał głębokiego nacięcia szyi od ucha do ucha.

Poderżnął kobiecie gardło. Uznano go za niewinnego

Sprzątaczka zemdlała ze względu na stratę sporej ilości krwi, gdy się ocknęła, wezwała pomoc. Jak podczas rozprawy powiedział sędzia Sam Doyle, rany zadane przez oprawcę zagrażały życiu kobiety, jednak ominęły ważne obszary szyi i pleców.

Co ciekawe, dziś 27-letni Jai Penning był podczas ataku pod wpływem kokainy, ekstasy i amfetaminy. Mimo to sąd uznał, że narkotyki nie są bezpośrednią przyczyną jego psychozy. Sędzia Doyle podkreślił, że oskarżony od dłuższego czasu miał liczne halucynacje.

Wśród nich pojawiły się omamy słuchowe. Młody mężczyzna słyszał członków zespołu Metallica - głównie Jamesa Hetfielda i Larsa Ulricha. Oprócz nich, do jego uszu docierały również słowa diabła. Jak twierdzi Penning, głosy zaczęły go przytłaczać.

Przed atakiem w centrum handlowym głosy przekonały go, aby odebrał sobie życie. Jednak zanim miał tego dokonać, zachęciły go, aby skrzywdził kogoś innego. Miejsce i ofiara napaści były przypadkowe.

Sąd biorąc pod uwagę okoliczności oraz zaburzenia psychiczne oskarżonego uznał go za niewinnego usiłowania zabójstwa kobiety. Jak czytamy na abc.net, Penning przebywa teraz w ośrodku psychiatrycznym.