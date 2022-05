Smash Into Pieces pokazuje nowy singiel i klip. Jak brzmi "Heathens"? [WIDEO]

Smash Into Pieces powraca z nowym singlem. Do piosenki zrealizowano także klip.

Smash Into Pieces jest znana z apokaliptycznego wizerunku, rockowego brzmienia oraz z serii teledysków zrealizowanych z kinowym rozmachem. Zespół opublikował właśnie kolejny nowy teledysk, który warto zobaczyć.

Smash Into Pieces wydało nowy singiel

Grupa ma na koncie 6 albumów studyjnych. Zrealizowane z kinowym rozmachem teledyski zyskały już ponad 500 mln odtworzeń.

Sam zespół tak zapowiada swój najnowszy singiel:

Gdy słońce zajdzie zjawiają się poganie. Słyszysz to? To pogańskie dźwięki!

Oglądaj

Kapela zapowiada także liczne występy. Potwierdzono już ponad 60 koncertów, wśród których znajduje się też trasa "Worlds Collide Tour" (listopad/ grudzień 2022), podczas której grupa zagra u boku Evanescence i Within Temptation. Zespół wystai także podczas kilku renomowanych festiwali m.in. Graspop i Pinkpop.



Within Temptation i Evanescence w Polsce

Występy Within Temptation i Evanescence zostały przesunięte, ale całe szczęście nie będziemy musieli bardzo długo czekać na te koncerty. Koncert odbędzie się 5 grudnia do gliwickiej Arenie. W roli supportu zespołów wystąpią Smash Into Pieces.

Organizatorzy zapewniają, że wszystkie bilety na koncert będą honorowane w nowym terminie wydarzenia. Wejściówki na koncert nadal są dostępne na ebiliet.pl oraz Knock Out Music Store. Za bilety za miejsca stojące zapłacicie od 199 do 279 złotych, zaś miejsca siedzące kosztują 179 – 299 zł.