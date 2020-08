Smash Into Pieces prezentuje nową płytę. "Arcadia" sprawi, że przestaniesz wierzyć w rzeczywistość

Smash Into Pieces to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się skandynawskich kapel na polu alternatywnego rocka. Zespół ma na koncie 4 albumy studyjne, 20 singli, ponad 120 mln odtworzeń na Spotify i ponad 60 mln odtworzeń klipów na You Tube.

Smash Into Pieces prezentuje płytę "Arcadia"

Już 28 sierpnia 2020 ukaże się długo wyczekiwany, piąty w dorobku studyjny album szwedzkiej formacji Smash Into Pieces. Płyta zatytułowana jest "Arcadia" i zaprasza słuchacza w niezwykłą podróż do świata, w którym rzeczywistość to gra, gra w świecie Arkadii.

Fani mieli już okazję usłyszeć 7 singli z tego krążka i wszyscy zastanawiają się, jak brzmi pozostałe 6 utworów.

We wrześniu 2019 roku zespół opublikował pierwszego singla z nowej płyty, tytułowy numer "Arcadia", a wkrótce pojawiły się 2 kolejne kompozycje ("Ego" oraz "Mad World"). Z każdym wydanym singlem grupa ujawniała kolejny element "cyfrowej układanki" świata Arkadii, ukazując go w mini opowieściach, które rozgrywają się w równoległym, cyfrowym świecie.

Wśród klipów, które promują ten album, znalazł się teledysk do utworu "Let Me Be Your Superhero", natomiast jednym z najnowszych obrazów, jest video do utworu "Big Bang".

"Arcadia" trafi na sklepowe półki już 28 sierpnia 2020. Mamy nadzieję, że płyta trafi do naszego zestawienia płyt miesiąca. Okładka wydawnictwa prezentuje się następująco:

Lista utworów:

The Siren Wake Up Arcadia Everything They S4Y All Eyes On You Forever Alone The Chosen One Godsent Ego Bend The Rules Big Bang Counting On Me Mad World

Zobacz również: Organek wystąpił w Krakowie w ramach Pogo Mini Tour 2020 [ZDJĘCIA]