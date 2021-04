Smash Into Pieces prezentuje podwójny singiel i teledyski. Kiedy premiera nowej płyty?

Smash Into Pieces to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się skandynawskich kapel na polu alternatywnego rocka. Zespół ma na koncie 5 albumów studyjnych, wydał już 24 single, na Spotify liczba odtworzeń utworów kapeli sięga 140 mln, a na YouTube klipy formacji wyświetlano już ponad 65 mln razy.

Smash Into Pieces prezentuje podwójny singiel i teledyski

W sierpniu zeszłego roku zespół wydał album "Arcadia", który był czymś więcej niż zwykłą płytą, był to początek historii, w której przy pomocy niezwykłych teledysków formacja odkrywała przed słuchaczami nowy, cyfrowy świat, świat Arkadii.

Zespół kontynuuje swój cykl opowieści o Arcadii. Grupa wypuściła właśnie podwójny singiel "VR", na który składają się 2 utwory: "My Wildest Dream" oraz "Bangarang". To właśnie to wydawnictwo zapowiada najnowsze studyjne wydawnictwo Szwedów.

Ten podwójny odcinek opowiada o podróży Chrisa Adama po Arkadii. Został on schwytany przez diabelski system S4F, ponieważ nie chciał grać według jego reguł. Ale nie zamknięto go w więzieniu, został zesłany do miejsca, z którego wyrwać jest się znaczeni trudniej, do wirtualnego raju. Po pewnym czasie od przeciążenia Bangarang przywódca S4F, Ghostis, zebrał wszystkie potrzebne dane i wkroczył do wirtualnego raju jako najdzikszy sen Chrisa Adama. Kiedy Chris zdaje sobie sprawę, że sypia z wrogiem, musi dokonać wyboru: zostać w raju z Ghostisem lub wrócić do prawdziwego życia i walczyć z nim.

- opowiadają muzycy grupy.

Nowy album Szwedów ukaże się w 2021 roku, zespół zapowiada także liczne występy. Potwierdzono już ponad 60 koncertów, wśród których znajduje się też trasa "Worlds Collide Tour", gdzie kapela występować będzie u boku Evanescence i Within Temptation.

