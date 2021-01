Smash Into Pieces prezentuje singiel "Rise Up". Kiedy premiera nowej płyty?

Smash Into Pieces wydali singiel "Rise Up". Jak brzmi nowy utwór twórców "Arcadii"?

Smash Into Pieces to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się skandynawskich kapel na polu alternatywnego rocka. Zespół ma na koncie 5 albumów studyjnych, wydał już 22 single, na Spotify liczba odtworzeń utworów kapeli sięga już 140 mln, a na YouTube klipy formacji wyświetlano już ponad 65 mln razy.

Smash Into Pieces prezentuje singiel "Rise Up"

W sierpniu zeszłego roku zespół wydał album "Arcadia", który był czymś więcej niż zwykłą płytą. Był to początek historii, w której przy pomocy niezwykłych teledysków formacja odkrywała przed słuchaczami nowy, cyfrowy świat Arkadii. Płyta zaprasza słuchacza w niezwykłą podróż do świata, w którym rzeczywistość to gra.

Ta niezwykle ciekawa historia trwa dalej. Właśnie dziś (22 stycznia 2020) swoją premierę ma singiel zatytułowany "Rise Up". Piosenka zapowiada najnowsze studyjne wydawnictwo Szwedów.

Wojna właśnie się rozpoczęła, nadszedł czas, by nasze głosy zostały usłyszane, by POWSTAĆ! Apocalypse DJ

Nowy album Szwedów ukaże się w 2021 roku, zespół zapowiada także liczne koncerty. Potwierdzono już ponad 60 koncertów, wśród których znajduje się też trasa "World Collide Tour", gdzie kapela występować będzie u boku Evanescence i Within Temptation.

