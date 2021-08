Smash Into Pieces przedstawia klip do singla "Glow in the Dark". "Nie ma już odwrotu"

Smash Into Pieces przedstawia klip do singla "Glow in the Dark". To kolejny spacer ścieżkami Arkadii.

Historia Arkadii toczy się dalej. Smash Into Pieces pochwaliło się kolejnym widowiskowym klipem do singla "Glow in the Dark". Zobaczcie koniecznie futurystyczne wideo!

Smash Into Pieces prezentuje kolejny kosmiczny klip.

Smash Into Pieces to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się skandynawskich kapel na polu alternatywnego rocka. Zespół ma na koncie 5 albumów studyjnych, a na Spotify liczba odtworzeń utworów kapeli sięga 140 mln. Na YouTube klipy formacji wyświetlano już ponad 65 mln razy.

W sierpniu zeszłego roku zespół wydał album "Arcadia", który był czymś więcej niż zwykłą płytą, był to początek historii, w której przy pomocy niezwykłych teledysków formacja odkrywała przed słuchaczami nowy, cyfrowy świat, świat Arkadii. Po 2 latach ciężkiej pracy, 23 nagranych utworach, 2 albumach, 2 sezonach filmowych z ponad 20 odcinkami Smash Into Pieces kończy erę ARCADII. 27 sierpnia 2021 ukaże się szósty album studyjny formacji, "A new horizon".

Oglądaj

…Bitwa może się skończyła, ale wojna dopiero się zaczęła. Nie ma już odwrotu. Ghostis chce, aby wszyscy dołączyli do idealnego wirtualnego świata i nie przyjmuje odmowy. Ruch oporu, kierowany przez Apoca, chce pozostać w rzeczywistości. Arkadia podzielona jest na dwie strony, a wojna jest nieunikniona.

Gdy zaczyna się bitwa, Ghostis zamyka Arcadię w całkowitej ciemności. W całkowitym mroku Ruch Oporu nie będzie miał szans z maszynami Ghostisa. Ale Ghostis zapomniał, że pozostała jeszcze jedna smuga światła: blask, którego źródłem jest sam Apoc!

- komentuje zespół.

Zespół zapowiada także liczne występy. Potwierdzono już ponad 60 koncertów, wśród których znajduje się też trasa "Worlds Collide Tour", gdzie kapela występować będzie u boku Evanescence i Within Temptation.