Smash Into Pieces z klipem do singla "Real One". "Kolejny krok w kierunku całkowitej kontroli"

Smash Into Pieces to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się skandynawskich kapel na polu alternatywnego rocka. Zespół ma na koncie 5 albumów studyjnych, wydał już 22 single, na Spotify liczba odtworzeń utworów kapeli sięga 140 mln, a na YouTube klipy formacji wyświetlano już ponad 65 mln razy.

W sierpniu zeszłego roku zespół wydał album "Arcadia", który był czymś więcej niż zwykłą płytą, był to początek historii, w której przy pomocy niezwykłych teledysków formacja odkrywała przed słuchaczami nowy, cyfrowy świat, świat Arkadii.

Teraz historia ta trwa a właśnie dziś premierę ma kolejny po "Rise Up" singiel zatytułowany "Real One", który zapowiada najnowsze studyjne wydawnictwo Szwedów.

Wielki wybuch mógł nie spowodować większych szkód w S4F, ale odsłonił jego prawdziwego przywódcę: Ghostisa. Podczas swojego krótkiego występu zaprezentował on nowy mikrochip, Hybrid-Human Microchip. Wystarczy mały zastrzyk, a ludzie w krótkim czasie zostają połączeni ze swoim własnym światem VR, uzyskując dostęp do wszystkich informacji online. Podekscytowani obywatele stoją w kolejce po zastrzyk, Apoc wie, że musi stawić temu czoła. Czy tylko on rozumie, co to oznacza? To właśnie diabelski system S4Y i jego kolejny krok w kierunku całkowitej kontroli nad mieszkańcami Arkadii. Apoc musi utorować drogę do życia w rzeczywistości, zanim będzie za późno. Musi przekazać swoją wiadomość, aby więcej ludzi mogło do niego dołączyć. On musi być prawdziwy.