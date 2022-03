W październiku 2021 Smash Mouth pożegnał się z wokalistą Stevem Harwellem po tragicznym koncercie na festiwalu w Bethel. Frontman wyzywał publiczność, nie był w stanie śpiewać i nagranie z jego skandalicznym zachowaniem stało się wiralem na TikToku. Przedstawiciel Smash Mouth ogłosił odejście z zespołu wokalisty tłumacząc, że musi się skupić na swoim zdrowiu. W 2015 roku u Harwella zdiagnozowano kardiomiopatię, grupę schorzeń mięścia sercowego. Kilka miesięcy po odejściu wokalisty, zespół przedstawił nowego frontmana.

Smash Mouth nagrał z nowym wokalistą cover "Never Gonna Give You Up". Nic gorszego dzisiaj nie usłyszycie

Poszukiwania nowego wokalisty zajęły kapeli ponad 5 miesięcy. W końcu poznaliśmy nazwisko frontmana i jest nim Zach Goode, który wcześniej udzielał się w kapelach Geezer, Ghoulspoon, Divided by Zero oraz Secret Seven.

Smash Mouth podzielił się pierwszym nagraniem z nowym wokalistą i jest to cover "Never Gonna Give You Up" z repertuaru Ricka Astleya. Do wokalu nie można się przyczepić, ale aranżacja tego klasyka z lat 80. to istna tragedia...

Zobaczymy, jak potoczą się losy kapeli Smash Mouth, oby kolejne nagranie zespołu brzmiało trochę lepiej...