Po kilku tygodniach zapowiedzi, nowych fragmentów i innego rodzaju męczenia fanów, Smashing Pumpkins w końcu udostępnili nową muzykę. Panowie się postarali, bo do fanów trafiły aż dwa nowe single - "Cyr" oraz "The Colour of Love". Utwory pochodzą z nowego albumu, który zostanie wydany nakładem Sumerian Records.

Smashing Pumpkins powracają z dwoma nowymi singlami

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez Billy'ego Corgana (cytowany przez The Spin):

" "Cyr" to dystopijne szaleństwo. Jedna dusza przeciwko całemu światu, a w tle zmieniające się sojusze i przyspieszony czas. Dla mnie to utwór pełen nadziei, a jednocześnie taki, który udowadnia, że wiara wcale nie jest tak potężną siłą. "

Cóż, opis Corgana brzmi dość enigmatycznie, dlatego zapraszamy was do posłuchania i wyrobienia sobie własnej opinii. Oto "Cyr" i "The Colour of Love":

Dyskografię Smashing Pumpkins zamyka wydany w 2018 roku album "SHINY AND OH SO BRIGHT, VOL. 1 / LP: NO PAST. NO FUTURE. NO SUN.". Data premiery nadchodzącego wydawnictwa, a także jego tytuł, pozostają niestety nieznane.