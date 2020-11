The Smashing Pumpkins wydał nowy podwójny album. Posłuchajcie krążka "CYR"

The Smashing Pumpkins powraca! Panowie zaprezentowali właśnie nowy podwójny album "CYR". Ten zawiera aż 20 utworów i trwa grubo ponad godzinę. Promowały go single "CYR " oraz "The Colour of Love".

"CYR" to drugi w karierze The Smashing Pumpkins podwójny album - pierwszy był ikoniczny "Mellon Collie and the Infinite Sadness" (który swoją drogą ma się doczekać kontynuacji). Sam krążek "CYR" też jest przy okazji kontynuacją. Według zespołu, jest kolejnym albumem w serii "Shiny and Oh So Bright", którego pierwszą odsłoną był "Shiny and Oh So Bright, Vol.1 / LP: No Past. No Future".

Tamten album był pierwszym od 2000 roku, na którym udział wzięli wszyscy założyciele grupy, czyli Billy Corgan, James Iha oraz Jimmy Chamberlin. Podobnie jest zresztą na "CYR", chociaż tutaj usłyszymy jeszcze gitarzystę Jeffa Schroedera.

To bez zbędnego przedłużania - posłuchajcie nowego krążka The Smashing Pumpkins o tytule "CYR":

Billy Corgan udzielił przed premierą wywiadu Zane'owi z Apple Music, w którym opisał "CYR" jako The Smashing Pumpkins powracające do "bycia po prostu sobą":