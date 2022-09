Smashing Pumpkins udostępnił swój nowy singiel ''Beguiled', który jest zapowiedzią ich dwunastego albumu studyjnego. Nowa płyta zatytułowana ''ATUM'', która ma ukazać się w kwietniu 2023 roku, będzie składającą się z trzech aktów rock operą. Na ''ATUM' znajdą się 33 utwory, a każdy z nich będzie ujawniony w prowadzonym Billy'ego Corgana podcaście.

Smashing Pumpkins z nowym singlem "Beguiled''. Zespół zapowiedział rock operę [WIDEO]

Nadchodzący album napisany i wyprodukowany przez Corgana w ciągu ostatnich czterech lat będzie kontynuacją płyt ''Mellon Collie and the Infinite Sadness'' z 1995 roku oraz ''Machina/Machine of God'' z 2000 roku. Posłuchajcie, jak prezentuje się najnowszy singiel ''Beguiled'', do którego powstał widowiskowy klip z baletnicami, kulturystami i akrobatami.

Poszczególne części albumu składające się z jedenastu piosenek będą pojawiały się w serwisach streamingowych co jedenaście tygodni: akt pierwszy - 15 listopada 2022 roku, akt drugi - 31 stycznia, a akt trzeci - 21 kwietnia 2023 roku. Wraz z premierą trzeciego aktu ukaże się specjalny zestaw zawierający wszystkie 33 utwory z albumu oraz 10 dodatkowych, niepublikowanych dotąd kompozycji.