Sobowtóry Majki Jeżowskiej i wokalisty The Offspring w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Uczestniczka wygrała odcinek

Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" od samego początku wzbudza bardzo skrajne emocje. Znane osoby polskiego show biznesu mają udawać gwiazdy muzyki i wychodzi to z różnym skutkiem. Nie dość, że wokalnie nie jest to proste zadanie, szczególnie dla kobiet udających mężczyzn, to również często sama charakteryzacja pozostawia wiele do życzenia. Mimo tego, program cieszy się sporą popularnością i widzowie mogą już obejrzeć 13. sezon talent show.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 13: Uczestnicy udawali Majkę Jeżowską i wokalistę The Offspring

W 10. odcinku wokalistka Gosia Andrzejewicz udawała Majkę Jeżowską i zaśpiewała piosenkę "A ja wolę moją mamę". Jury oraz internauci są zachwyceni tym występem. Jak jej poszło?

Trudne zadanie miała Kamila Boruta, która wykonała utwór The Offspring "Pretty Fly (For a White Guy)". Zobaczcie, jak aktorka wcieliła się w rolę Dextera Hollanda.

Który sobowtór był bardziej autentyczny? Gosia Andrzejewska jak Majka Jeżowska Kamila Boruta jako wokalista The Offspring

Uczestniczka zwyciężyła w odcinku, a czek na 10 tysięcy złotych przekazała na rzecz Fundacji Dom w Łodzi.