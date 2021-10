Prawie 20 lat temu, Sodom wydał jedną z najważniejszych płyt w swojej karierze: ''M-16'". Jest to koncept album, którego tematem przewodnim jest konflikt wojenny, oficjalnie toczący się pomiędzy Wietnamem Północnym, a Południowym w latach 60. XX wieku. W utworach takich jak ''Among The Weirdcong'', "Napalm In The Morning'', "Minejumper" i "Cannon Fodder" przywoływane są dźwięki i wizje wojny, brutalnego zniszczenia oraz ich straszliwych konsekwencji.

Teraz to dzieło ukaże się ponownie - już 26 listopada w sklepach pojawi się ten album w nowym masterze wykonanym przez perkusistę Sodom, Toniego Merkela. Wydanie zawierać będzie także bardzo rozbudowany materiał dodatkowy, a także specjalne dodatki dla fanów, a wszystko to w wysokiej jakości opakowaniu.

Sodom wyda bogatą reedycję albumu ''M-16'' z niepublikowanymi wcześniej materiałami

'M-16 (20th Anniversary Edition)' dostępne będzie w trzech różnych formatach: jako 4 winylowy deluxe box set, zawierający między innymi zremasterowany na nowo album oraz nagrania na żywo, dwa dodatkowe winyle bootlegowe zawierające nigdy niewydane nagrania na żywo (pochodzące z koncertów w Niemczech, Tajlandii i Japonii), nośnik USB w kształcie karabinu, który zawiera wszystkie utwory z albumu, wisiorek Sodom w stylu wojskowych nieśmiertelników, plakat z grafiką okładkową oraz 44 stronicowa książeczka okładkowa ze zdjęciami i tekstami od Toma Angelrippera.

W książeczce okładkowej, Manni Eisenblätter, czyli były dziennikarz Metal Hammera, którego prywatne archiwum pełne jest nigdy nie publikowanych zdjęć Sodom, opowiada historię powstania albumu i jego promocji, w trakcie której zespół pojechał do Tajlandii i Wietnamu Południowego. Poza zremasterowanymi nagraniami z albumu, na CD znajdują się nigdy niepublikowane nagrania na żywo z 2001 roku i zdjęcia, które są także na wersji winylowej (2LP, 180g), wydanej na pomarańczowych krążkach.

Fot. materiały prasowe

''M-16'' to nadal wyjątkowy album również dla lidera zespołu, Toma Angelrippera: