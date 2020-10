Spencer Davis odszedł w poniedziałek 19 października 2020 roku. Jak poinformował jego agent, Bob Birk, muzyk zmarł w szpitalu w wyniku zapalenia płuc. Walijski gitarzysta i lider popularnego w latach 60. zespołu The Spencer Davis Group miał 81 lat. "Był bardzo dobrym przyjacielem" dodał Birk, który współpracował z artystą od ponad 30 lat. Davisa pożegnała partnerka June i troje dorosłych dzieci.

Spencer Davis - założyciel The Spencer Davis Group

Spencer Davis urodził się w Swansea w Walii w 1939 roku. Swoją karierę muzyczną rozpoczął, gdy był studentem Uniwersytetu w Birmingham. W 1963 roku wraz z nastoletnim Steve'em Winwoodem i jego bratem Muffem Winwoodem założył zespół The Spencer Davis Group, do którego następnie dołączył perkusista Pete Yorke. Hity takie jak "Keep on Running" z 1965 roku i rok młodsze "Somebody Help Me" wyniosły grupę na szczyt brytyjskich list przebojów. Zespół jeździł na wspólne trasy z The Who i The Rolling Stones. Kiedy wydawało się już, że powstała kolejna supergrupa, która ma szanse zagrozić The Beatles, w 1967 roku bracia Winwoodowie opuścili zespół. Zanim to jednak nastąpiło The Spencer Davis Group zdążyła jeszcze nagrać przeboje "Gimme Some Lovin" i "I'm a Man".

Po rozpadzie oryginalnego składu zespołu Spencer Davis wydał kilka solowych albumów, próbował też reaktywować grupę, zatrudniając nowych muzyków, jednak nigdy nie osiągnął już sukcesów na miarę tych z lat 60.

Który utwór The Spencer Davis Group uważasz za najlepszy? Gimme Some Lovin' Keep on Running I'm a Man

Spencer Davis - autor hitu "Gimme some lovin"

Utwór "Gimme Some Lovin" z 1966 roku był dziełem trzech autorów - Spencera Davisa i braci Winwood. Utwór stał się dużym hitem - w UK zajmował drugie miejsce list przebojów, w USA - siódme. Dziś znany jest przede wszystkim z coveru, który Dan Aykroyd i John Belushi nagrali w 1980 roku na potrzeby filmu "Blues Brothers". Nie była to jedyna ścieżka dźwiękowa, na której pojawił się ten przebój. "Gimme Some Lovin" możemy usłyszeć w ok. 10 produkcjach kinowych i telewizyjnych, m.in. w filmach "Striptease" i "Uśpieni" z 1996 roku oraz "EDtv" z 1999 roku.