Mężczyzna śpiewał Budkę Suflera, a przechodnie pomyśleli, że planuje on popełnić samobójstwo. Całe szczęście, była to pomyłka.

Uważaj, co śpiewasz, bo ktoś może pomyśleć, że w taki sposób żegnasz się ze swoim życiem. Nie wiemy, jak trzeba śpiewać, by ktoś tak pomyślał, ale do takiej właśnie sytuacji doszło w Tarnobrzegu. Jak podaje "Tygodnik Nadwiślański", przechodnie na ulicy Wyspiańskiego zwrócili uwagę na pewnego mężczyznę, którego śpiew wywołał u nich niepokój. O sytuacji została poinformowana policja.

Śpiewał przebój Budki Suflera. Przechodnie myśleli, że popełni samobójstwo i zawiadomili policję

Do incydentu doszło 4 marca 2021. Policja dostała wezwanie do mężczyzny, który śpiewał na ulicy. Przechodnie zasugerowali się fragmentem "Znowu w życiu mi nie wyszło" i pomyśleli, że nieznajomy chce popełnić samobójstwo. Policja przyjechała do ulicznego śpiewaka, który po prostu śpiewał hit Budki Suflera "Sen o dolinie" i nie miał żadnych myśli samobójczych - po prostu wyrzucał z siebie negatywne emocje.

Funkcjonariusze wlepili mu mandat za zakłócanie spokoju i pochwalili postawę obywateli, którzy postanowili zareagować. Jak podaje onet.pl cytujący rzeczniczkę prasową Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu:

Ci ludzie wykazali się czujnością i troską o drugiego człowieka. Taka reakcja może uratować komuś życie.

Czyżby mężczyzna śpiewał tak desperacko, że wzbudził niepokój u przechodzących osób? A może mieszkańcy miasta po prostu nie znają przeboju Budki Suflera? Tego pewnie się nie dowiemy, ale najważniejsze jest, że historia ma swój happy end... nie licząc oczywiście mandatu ;)