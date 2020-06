Śpiewali o niej The Byrds i Pink Floydzi. Nie żyje Vera Lynn

Dame Vera Lynn czyli Vera Margaret Welch to ikona brytyjskiej muzyki, która rozpoczęła swoją karierę zaraz przed wybuchem II wojny światowej. Podczas lat walk była jedną z głównych artystek estradowych. Dodawała otuchy i była wsparciem dla żołnierzy oraz inspiracją dla wielu twórców.

Nie żyje Vera Lynn. Inspirowała m.in. Pink Floyd

Vera Lynn zmarła 18 czerwca 2020 roku w Susseksie. O smutnym wydarzeniu media poinformowała rodzina zmarłej.

" Rodzina z głębokim smutkiem informuje o odejściu w wieku 103 lat jednej z najbardziej docenianych brytyjskich artystek. "

Artystka jest najbardziej znana z hitów takich jak "We'll Meet Again", "Land of Hope and Glory" czy "The White Cliffs of Dover". Poza tym, że sama śpiewała dodając otuchy żołnierzom - również była źródłem inspiracji. Stała się bohaterką utworu "Vera" z rock opery "The Wall" Pink Floyd. Pojawiła się także w twórczości The Byrds.

Lynn nie przestała tworzyć po wojnie. W 2009 roku zyskała tytuł najstarszej artystki, która podbiła brytyjską listę przebojów. Udzielała się charytatywnie, a w dniu swoich urodzin opublikowała nagranie, w którym skierowała słowa otuchy do mieszkańców Wielkiej Brytanii. Apelowała o optymizm mimo trudnych czasów i otaczającej nas pandemii.