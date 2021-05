Hasła w gwarze śląskiej nawiązują do koncertów Rammsteina i Depeche Mode w Spodku. Tak obiekt świętuje swoje okrągłe urodziny.

Spodek to obiekt z bogatą historią wydarzeń rozrywkowych, sportowych i wystawienniczych. Oddany do użytku w 1971 roku, wpisał się na stałe w krajobraz Katowic i stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon architektury w Polsce. Od 50 lat gości wielkie wydarzenia, koncerty, imprezy sportowe i wystawiennicze. Jak podaje PAP, 8 maja 1971 r. Spodek w Katowicach po raz pierwszy przyjął swoich gości. Dokładnie w 50. urodziny tej legendarnej hali widowiskowo-sportowej zarządca obiektu organizuje Studio Spodek, które przypomni dzieje obiektu. Co więcej stworzono ciekawą akcję z billboardami w mieście, która zaciekawi niejednego fana muzyki oraz gwary śląskiej.

"Mom hercklekoty jak na Ramsztajnie." Spodek świętuje 50-lecie billboardami w gwarze śląskiej [ZDJĘCIA]

W ramach świętowania 50-lecia, wymyślono fajną akcję z billboardami w gwarze śląskiej, które nawiązują do koncertów w Spodku. "A pamiyntosz jak żeś rycała na koncercie Depeszów w Spodku?", "Cni mi się za Tobą, jak za koncertami w Spodku" - takie hasła można przeczytać na ulicach w Katowicach. Zobaczcie, jak prezentują się te billboardy:

Prezes firmy PTWP Event Center, operatora Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach Marcin Stolarz, zapowiedział również Studio Spodek:

8 maja nadawać będziemy online ze Studia Spodek. W rozmowach z architektami, sportowcami, osobami związanymi z obiektem przypomnimy emocje, wspomnienia i przeżycia. Opowiemy także o tym, co ekscytującego przed nami. Wybierzemy się na wirtualny spacer po zakamarkach Spodka i przywołamy najciekawsze wydarzenia. Zapraszamy do wspólnego świętowania urodzin, tak jak obecnie to możliwe - online.

Studio Spodek oglądać będzie można 8 maja br. na Facebooku Spodka oraz stronie www.spodekkatowice.pl od godziny 10. Gospodarzami studia będą dziennikarz Piotr Myszor i Przemek Myszor - muzyk zespołu Myslovitz. Ich pierwszym gościem będzie prezydent Katowic Marcin Krupa

Jak podaje PAP, pierwszą imprezą w Spodku były zorganizowane 8 maja 1971 roku obchody 50. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Do Spodka przybyli wtedy: I sekretarz KC PZPR Edward Gierek, przewodniczący Rady Państwa Józef Cyrankiewicz i premier Piotr Jaroszewicz. Uroczystość uświetniły występy zespołu "Śląsk" oraz Anny German i Ewy Decówny.