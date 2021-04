Na Spotify możemy znaleźć wiele playlist na każdą okazję - na pobudkę, do ćwiczeń, do zrelaksowania się, czy też playlisty z konkretnym rodzajem muzyki. Pandemia również zrobiła swoje, więc w serwisie streamingowym nie zabrakło zestawień piosenek, które mają nam pomóc w czasie lockdownu. Spotify zauważyło, że na platformie pojawia się coraz więcej playlist dla tych, którzy już się zaszczepili przeciwko Covid-19 i postanowiło stworzyć własne zestawienie. Jakie utwory znajdziemy na playliście?

Spotify stworzyło playlistę dla zaszczepionych przeciw Covid-19. Na liście utwory AC/DC i Europe

Okazuje się, że od 1 stycznia na Spotify powstało aż 7700 playlist dotyczących szczepień przeciwko Covid-19. No właśnie, czego będą słuchać osoby, które już się zaszczepiły? Analitycy Spotify zauważyli, że na playlistach użytkowników pojawiły się optymistyczne i energiczne kawałki.

Serwis streamingowy stworzył własne zestawienie 25 piosenek - na playliście Vaccine Songs znalazły się m.in. takie utwory, jak "The Final Countdown" Europe, "Shot in the Dark" AC/DC, "I'm Still Standing" Eltona Johna czy "Here Comes the Sun" The Beatles.