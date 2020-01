Spotify tworzy playlisty dla zwierzaków domowych. Sprawdźcie, czy Wasz pupil powinien słuchać metalu

Jedna z największych platform do streamingowania muzyki - Spotify poszerzyła właśnie swoją ofertę personalizowanych playlist. W aplikacji od lat możemy znaleźć listy utworów dostosowane do wykonywanej czynności, gustu muzycznego, nastroju czy tych prezentujących nasze ulubione piosenki oraz potencjalne propozycje kawałków, które mają szansę nam się spodobać. Tym razem twórcy pomyśleli o naszych pupilach.

Spotify tworzy playlisty dla zwierzaków domowych

Na Spotify pojawiła się możliwość utworzenia personalizowanej playlisty dla zwierzaków domowych. Platforma dała możliwość właścicielom dostosowania muzyki słuchanej w domu do gustu ich małych przyjaciół. Co więcej, algorytm analizuje gust pupila i porównuje go z historią odtwarzania jego pana/pani. Następnie miksuje preferencje i prezentuje zestawienie hitów, które spodobają się zarówno zwierzakowi, jak i jego właścicielowi.

Aby stworzyć playlistę wystarczy wejść na stronę pets.byspotify.com i zalogować się na swoje konto na platformie. Następnie musimy wybrać gatunek zwierzaka, którego posiadamy. Do wyboru mamy psa, kota, ptaka, chomika oraz iguanę, która najprawdopodobniej symbolizuje dowolnego gada, którego można hodować w domu.

Potem na stronie pojawiają się opcje określenia charakteru naszego milusińskiego. Za pomocą suwaka musimy określić czy nasz przyjaciel jest spokojny spokojny, energetyczny, nieśmiały, przyjazny, obojętny czy ciekawski. Po zaznaczeniu odpowiednich wariantów i podaniu imienia zwierzaka, algorytm zestawia dane z naszym gustem muzycznym i prezentuje specjalną playlistę. Wśród gwiazd rocka, które skorzystały z nowej opcji znalazł się Ozzy Osobourne, który stworzył playlistę dla swojego psa Rocky'ego. Pewnie nikogo nie zdziwi, że wśród propozycji dla sierściucha znalazły się numery jego pana oraz innych legend jak Judas Priest, AC/DC czy Led Zeppelin. Pełną listę Rocky'ego możecie sprawdzić TUTAJ.

Jak donosi magazyn People, Spotify zdecydowało się na dodanie nowej funkcji po przeprowadzeniu specjalnych badań. Okazało się w nich, że 71% ankietowanych słucha muzyki razem ze zwierzakami domowymi. Rozwiązanie zostało stworzone przez platformę przy współpracy z Davidem Teie, autorem albumu "Music for Cats".

