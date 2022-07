Spotify postanowiło przyjrzeć się hitom tego lata i ujawnia wiodące trendy wśród użytkowników, które będą towarzyszyć najcieplejszym miesiącom w roku. Niezależnie od tego, czy lato spędzamy na podróżach, festiwalach, relaksie czy imprezach do białego rana, wakacyjne hity są jego nieodłączną częścią. Jakie piosenki podbiją tegoroczne lato?

Spotify typuje przeboje lata 2022. Jest rockowy akcent!

W oparciu o liczby streamów, aktualne trendy i przewidywania, redaktorzy Spotify umieścili na liście hitów lata 2022 takie utwory jak "As It Was" Harry'ego Stylesa czy "Ostatnia nadzieja" sanah i Dawida Podsiadło. W sumie jedynym rockowym akcentem jest numer "Supermodel" grupy Maneskin.

Na liście znalazł się także utwór "Running Up That Hill (A Deal With God)" Kate Bush, który stał się viralowym hitem i dzięki finałowemu sezonowi serialu "Stranger Things" przeżywa swoją drugą młodość.

TOP 20 hitów lata 2022 w Polsce na Spotify:

Tribbs, Kubańczyk - Ostatni raz zatańczysz ze mną

Harry Styles - As It Was

sanah, Dawid Podsiadło - ostatnia nadzieja

Mr. Polska, Abel de Jong - Złote Tarasy

Męskie Granie Orkiestra 2022, Bedoes, Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni - Jest Tylko Teraz

Smolasty, 730 Huncho - Pijemy za lepszy czas

bryska, Skytech - mam kogoś lepszego - Skytech Remix

White 2115 - RiRi

Kate Bush - Running Up That Hill (A Deal With God)

James Hype, Miggy Dela Rosa - Ferrari

Oki - Jakie To Uczucie?

Måneskin - SUPERMODEL

Camila Cabello, Ed Sheeran - Bam Bam

2115, Bedoes, White 2115, @atutowy, Abel de Jong - BEDOESIARA

Dawid Podsiadło - POST

Jax Jones, MNEK - Where Did You Go? (feat. MNEK)

Dawid, Artysta, Vłodarski - KOCIMIĘTKA

Lizzo - About Damn Time

Alberto, Josef Bratan - La Manga

Öwnboss, Sevek - Move Your Body

TOP 20 globalnych hitów lata 2022 na Spotify: