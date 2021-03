Spotify usuwa utwory szerzące dezinformację. Z platformy zniknął kawałek popularnego rockowego wokalisty

Spotify to jeden z najpopularniejszych serwisów zajmujących się streamingiem muzyki na świecie. Platforma, mając świadomość swoich zasięgów, sprzeciwia się szerzeniu za jej pośrednictwem dezinformacji. Te w ostatnich czasach dotyczą najczęściej pandemii i koronawirusa.

Jak oświadczył rzecznik Spotify w rozmowie z NME:

Szkodliwe według standardów Spotify treści, przekazywał w swoim utworze znany wokalista Ian Brown. Były członek rockowego zespołu The Stone Roses w swoim kawałku wydanym we wrześniu ubiegłego roku sprzeciwiał się lockdownowi oraz noszeniu maseczek.

O Brownie zrobiło się szczególnie głośno, kiedy zaczął publikować na Twitterze swoje wątpliwości odnośnie pandemii. Muzyk sugerował, że sytuacja została zaplanowana i zaprojektowana w taki sposób, aby uczynić z ludzi "cyfrowych niewolników" i zamknąć ich w domu. Informował również swoich obserwatorów, że koronawirus jest jak zwykłe przeziębienie.

Artysta miał wystąpić jako headliner na festiwalu NBHD Weekender Festival w Manchesterze we wrześniu tego roku. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest posiadanie zaświadczenia o szczepieniu przeciwko koronawirusowi. Brown nie zgodził się na takie wymagania i stracił możliwość występu.

Muzyk opublikował na swoim Twitterze wpis, w którym zarzuca Spotify cenzurę:

Spotify umożliwia streamowanie, ale też cenzuruje artystów. Spotkało to piosenkę "Took it down".