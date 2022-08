Spotify zaczyna sprzedawać bilety. Szykuje kolejną rewolucję na rynku muzycznym?

Wygląda na to, że Spotify wchodzi na rynek sprzedaży biletów na koncerty. Firma założyła nową stronę tickets.spotify.com, na której mogą kupić wejściówki na koncerty bez korzystania z usług pośredników pokroju Ticketmaster, czy w przypadku Polski eblietu.pl, czy Empiku.

Billboard poinformował, że strona ruszyła 10 sierpnia i na razie w ofercie są bilety na koncerty 7 artystów "biletowanych przez Spotify" - mowa tu o Limbeck, Annie DiRusso, Crows, Dirty Honey, Tokimonsta, Four Years Strong oraz Osees. Użytkownicy mogą kupić wejściówki na nadchodzące imprezy wspomnianych artystów, a także mogą sprawdzać, ile pieniędzy już wydali i jakie bilety kupili za pomocą usługi.

Rzecznik prasowy Spotify wyjaśnił w oświadczeniu dla Billboardu, że strona jest obecnie eksperymentem i na razie firma nie ma zbyt dużych planów marketingowych dla platformy:

Jako Spotify, całkiem często testujemy nowe produkty i pomysły, żeby ulepszyć doświadczenie użytkowników. Część z nich staje się potem stałym punktem naszej usługi, inne są po prostu ważną lekcją. Tickets.spotify.com to po prostu kolejny taki test. Nie mamy na ten moment więcej wieści na ten temat.

Całość jest oczywiście spowodowana tym, że użytkownicy wychodzą z aplikacji Spotify, by zakupić bilety na koncerty ulubionych artystów za pośrednictwem innych serwisów. W czerwcowym poście na blogu firmy pojawiło się oświadczenie, w którym firma wyjaśniła, że zamierza się zająć tym "problemem":

Uważamy, że Live Events Feed to szansa na zamknięcie tego koła. To pomoże ułatwić fanom podejmowanie decyzji, zmniejszy rywalizacje między artystami i pomoże też promotorom tych koncertów.

Live Events Feed ma zawierać listy koncertów od partnerów firmy, takich jak Ticketmaster, AXS, DICE, Eventbrite, See Tickets, itp.

Naszym celem jest sprawienie, że fani będą wiedzieli o wszystkich nadchodzących imprezach z udziałem ich ulubionych artystów. Wierzymy, że jeżeli uda się to nam zrealizować, to możemy zachęcić większą ilość fanów do chodzenia na większą ilość imprez i tym samym pomóc artystom w wypełnianiu aren i klubów.