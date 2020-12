Spotify zdradza nam najpopularniejszych wykonawców ostatnich dekad. Wśród nich legendy rocka

Serwis Spotify w ramach swoich corocznych podsumowań przygotował dla nas zestawienie najpopularniejszych wykonawców poszczególnych dekad, począwszy od lat 50. dwudziestego wieku. Wśród liderów zestawień znalazły się także rockowe legendy.

Najpopularniejsi wykonawcy ostatnich dekad

Grudzień to dla wielu czas podsumowań. Ostatnie 12 miesięcy przeanalizował także serwis Spotify, który przygotował ciekawe zestawienia dla swoich użytkowników. Opublikowaliśmy już dane na temat preferencji muzycznych Polaków w minionym roku. Każdy z Was może także sprawdzić za pośrednictwem aplikacji Spotify swoje własne, spersonalizowane podsumowanie 2020 roku, do czego zachęcamy.

Tym razem dowiedzieliśmy się, jak wyglądały statystyki słuchalności muzyki przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Serwis Spotify zdradził nam, jacy artyści królowali w konkretnych dekadach dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku. Nie obyło się bez zaskoczeń.

Najpopularniejsi artyści na świecie. Kto królował w danej dekadzie?

Lata 50. należały do króla rock n' rolla - Elvisa Presleya. W kolejnym dziesięcioleciu słuchacze najchętniej wybierali wokalistkę Ettę James, jedną z wczesnych przedstawicielek rhythm and bluesa i soulu. Lata 70. upłynęły fanom muzyki na całym świecie na słuchaniu rocka i grupy Queen.

W latach 80. zaczęła królować muzyka dyskotekowa, a ulubioną formacją słuchaczy został zespół a-ha. W latach 90. ponownie najpopularniejszym zespołem okazała się grupa grająca rocka. Była to kapela Train z San Francisco. Nowy wiek świat przywitał w rytm piosenek Lady Gagi. Z kolei w ostatnich 10 latach najpopularniejszych artystą okazał się Avicii.