Stach Bukowski i Kwiat Jabłoni wyłącznie na Antyradio.pl. Zobacz intrygujący klip do piosenki "Noc"

Rozpędzony "Czerwony SUV" Stacha Bukowskiego nie zatrzymuje się nawet na chwilę. Zespół właśnie wypuścił nowy teledysk. Wideo powstało do piosenki "Noc" nagranej wspólnie z Kwiatem Jabłoni. W klipie wystąpiły młode gwiazdy wytwórni FONOBO Label.

Stach Bukowski i Kwiat Jabłoni wyłącznie na Antyradio.pl. Zobacz klip do utworu "Noc"

Stach Bukowski to młody i charyzmatyczny zespół z Olsztyna. Stach śpiewa i gra na perkusji. Jednocześnie! Aga to znakomita basistka, a Robert to wirtuoz gitary. W takim składzie są nie

do pokonania. Ich twórczość nasycona jest beztroską energią i dobrą zabawą. Grają z rockandrollowym polotem, mają ucho do chwytliwych melodii i szturmem wzięli wszystkie rozgłośnie radiowe w kraju. Ich pierwszy singiel "Lew" został nawet polskim Przebojem Rocku Antyradia 2019.

Debiutancką płytę Stacha pt. "Czerwony SUV", poza utworem "Lew", promowały dotychczas takie single jak "Los", "Pif-Paf", "Saint-Tropez" oraz numer tytułowy. Kolejnym został kawałek

"Noc" nagrany wspólnie z Kwiatem Jabłoni.

Fani obu zespołów pokochali ten utwór, dlatego na pewno ucieszą się, że wreszcie powstał do niego teledysk. W klipie obok Stacha, Agi i Roberta wystąpiły także inne młode gwiazdy

wytwórni FONOBO Label. W role statystów wcielili się m.in. Faustyna Maciejczuk, Agata Radziszewska, KIWI, Magda Kluz, Kamil Kempiński, chłopaki z zespołów Jelsa oraz Under The Shower.

Wprawne oko wypatrzy w tle również kilkoro pracowników labelu. Postać czarnego charakteru odegrał Sebastian Tomala, aktor, który zagrał główną rolę w teledysku Pezeta do utworu "Intro".

Debiutancka płyta Stacha Bukowskiego "Czerwony SUV" ukazała się 20 marca 2020 roku nakładem wytwórni FONOBO Label i pod patronatem Antyradia.

