Zespół Stach Bukowski zaprezentował nowy numer. ''Długi film'' został nagrany wspólnie z wokalistką o wyjątkowo czarującym i głębokim wokalu - Natalią Zastępą. Młodzi artyści stworzyli żywiołowy i energetyczny numer, który rozgrzeje wszystkich słuchaczy w ponure, jesienne dni.

Stach Bukowski i Natalia Zastępa z utworem ''Długi film''. Piosenka spodoba się fanom polskiego rocka?

Nowy kawałek ''Długi film'" zapowiada nadchodzący album Stacha Bukowskiego, nad którym Stach, Agnieszka i Robert aktualnie pracują. Na razie data jego premiery nie jest jeszcze znana. Autorem tekstu i muzyki do singla '"Długi film'" jest Stach Bukowski, a za produkcję odpowiedzialny jest Jeremiasz Hendzel.

Wszyscy fani zespołu będą mieli również szansę na sprawdzenie jak kawałek ''Długi film'' brzmi na żywo. Grupa wyrusza w krótką trasę koncertową, która swoim zasięgiem obejmie trzy miasta. Bilety są jeszcze dostępne.

Warszawa | 23.11.2021

Kraków | 28.11.2021

Gdańsk | 01.12.2021

Stach Bukowski to młody zespół z Olsztyna zakochany w muzyce retro i wychowany na piosenkach Zbigniewa Wodeckiego, Alicji Majewskiej i Anny Jantar. Tworzą go Stach, który doskonale łączy rolę wokalisty i perkusisty, basistka Agnieszka oraz gitarzysta Robert. Grają rocka, ale inspirują się też muzyką klasyczną, rapem i polskim big beatem. Tworzą z rockandrollowym polotem i mają ucho do chwytliwych melodii.

Na koncie mają już debiutancki album "Czerwony SUV", z którego pochodzą takie przeboje jak "Lew", "Los" oraz nagrana wspólnie z Kwiatem Jabłoni "Noc".