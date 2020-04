Stan Borys utknął w Nowym Jorku. Wszystko przez koronawirusa

Stan Borys przeszedł udar, po którym był częściowo sparaliżowany. W związku z tym musiał odwołać koncerty i skupić się na rehabilitacji. Zanim muzyk wróci na scenę, minie jeszcze trochę czasu. W marcu 2020 Stan Borys wybrał się do Nowego Jorku, by kontynuować swoją rehabilitację i ze względu na zamknięte granice musiał zostać w USA. Jaki jest stan artysty?

Z powodu pandemii koornawirusa większość z nas nie wychodzi z mieszkania i Stan Borys również pozostał w swoim domu. Muzyk wyznał dla Super Express:

"

Czujemy się dobrze. My bardzo nie lubimy, gdy coś nam się każe, gdy każe nam się siedzieć w domu. To straszne, że musimy omijać ludzi na ulicach. Ale musimy się stosować do tego, co jest potrzebne! Nie ma żartów! To jest globalna zaraza. "