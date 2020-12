Starszy mężczyzna chwycił za gitarę i zagrał hit Slipknot. Posłuchaj wzruszającej wersji "Snuff"

Emerytura nie musi oznaczać spędzania długich godzin na działce, czy w kapciach przed telewizorem. Wiele osób deklaruje, że to właśnie wtedy przeżywa drugą młodość. Najwyraźniej także Frank Watkinson postanowił wykorzystać swój wolny czas w kreatywny i inspirujący sposób.

Starszy mężczyzna zagrał cover "Snuff" Slipknot

Watkinson mimo zaawansowanego wieku ma mnóstwo energii i zapału do grania ukochanej muzyki. Mężczyzna założył na YouTubie kanał, na którym umieszcza wyjątkowe covery także rockowych gigantów. Trzeba przyznać, że wypada w nich całkiem nieźle. W komentarzach przeważają pozytywne opinie i pełne ciepła zachęty, aby mężczyzna tworzył dalej.

Na kanale Watkinson zagrał i zaśpiewał już wiele piosenek. Wśród nich znajdziecie między innymi "Hurt" w aranżacji Johnny'ego Casha czy "Wish You Were Here" Pink Floyd. Jednak mężczyzna sięgnął też po nieco cięższe klimaty.

Slipknot - "Snuff" w wersji Franka Watkinsona

Na jednym z filmów Frank Watkinson wykonał akustyczną wersję utworu "Snuff". Ballada z repertuaru Slipknot zagrana w niezwykle melancholijny i prosty sposób przez starszego mężczyznę na tle śpiącego psa naprawdę może wzruszyć.

Oglądaj

Utwór "Snuff" pochodzi z albumu "All Hope is Gone" grupy Slipknot. Krążek ukazał się w 2008 roku, a numer otrzymał nominację za najlepszy singiel od magazynu "Kerrang!".