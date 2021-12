Steel Panther chce, żeby to fani wybrali ich nowego basistę (albo basistkę). Pomożecie?

Wokalista Michael Starr, gitarzysta Satchel oraz perkusista Stix Zadinia oglądali ponad 1669 zgłoszeń "matrymonialnych" i teraz proszą fanów o to, by pomogli wybrać tego jednego wybrańca, który podbije serca słuchaczy i słuchaczek. Kandydatów zostało 32, a teraz zespół rozpisał turniejową drabinkę, która ma pomóc w wybraniu basisty.

Na razie potwierdzono, że Rikki Dazzle i Rikki Thrash trafili do finałowej 32 i wystąpią z zespołem podczas grudniowych koncertów Steel Panther. Jak czytamy w oświadczeniu zespołu:

Mamy już dwóch finalistów, jeszcze ośmiu do wybrania. Teraz potrzebujemy waszej pomocy! Witajcie w turnieju "The Road to the Road". Z ponad 1669 zgłoszeń wybraliśmy 32 najlepszych kandydatów i potrzebujemy WAS do tego, by zmniejszyć to grono do 10 muzyków. Codziennie do 24 grudnia będziecie mogli głosować na najlepszych basistów. Nagrania zobaczycie na naszej stronie. Niech turniej się rozpoczyna!