Steve Harris wybrał zespół, który ma szansę osiągnąć sukces Iron Maiden

Steve Harris, basista oraz założyciel grupy Iron Maiden udzielił wywiadu dla portalu Ultimate Guitar. Muzyk opowiedział między innymi o obecnej kondycji muzyki rockowej i wymienił kilka ulubionych wykonawców młodego pokolenia, którym wróży karierę.

Steve Harris o zespołach, którym wróży karierę

Dziennikarz spytał artystę czy jest zafascynowany, jakąś młodą formacją i czy któryś zespół, jaki zna ma szansę na zrobienie kariery podobnej do Iron Maiden.

" Wow. To trudne pytanie, ponieważ myślę, że jest wiele dobrych zespołów. uważam, ze czasy tak bardzo się zmieniły, że nie wiem, czy ktokolwiek ma teraz szansę na globalną karierę jak Maiden. Zespół pochłania wiele czasu. Oczywiście niektóre kapele mają wyjątkowy talent. Nightwish to świetny zespół, ciągle rośnie w siłę. Myślę, że mają największe szansę na powtórzenie naszego sukcesu. Jest też nowszy zespół, który lubię. To Lord of the Lost. Zagrali z nami kilka koncertów. Są naprawdę dobrzy. Zespół mojego syna, Raven Age też jest fantastyczny. Mają świetne piosenki, każda z nich na obu albumach jest świetna. "

Iron Maiden w Polsce w 2020 roku

Grupa Iron Maiden stworzona przez Steve'a Harrisa zagra kolejny koncert w Polsce już w najbliższe lato. Muzycy pojawią się na Stadionie Narodowym w Warszawie w ramach trasy Legacy Of The Beast Tour. Koncert odbędzie się 5 lipca 2020 roku, a w roli gości specjalnych usłyszymy wówczas grupę Within Temptation oraz Lord of The Lost.

