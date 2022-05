Steven Tyler wrócił do używek. Wokalista dobrowolnie zgłosił się do ośrodka odwykowego

Aerosmith poinformowało za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że musi anulować swoją rezydencję w Las Vegas. Panowie mieli zagrać sporo koncertów na przestrzeni czerwca i lipca w ramach serii "Aerosmith: Deuces Are Wild". Niestety Steven Tyler musiał udać się do ośrodka odwykowego.

Grupa wystosowała oficjalne oświadczenie, w której ogłosiła swoją decyzję:

Jak pewnie część z was wie, nasz brat Steven od wielu lat walczył o to, by zostać trzeźwym. Niestety podczas ostatniej rehabilitacji stopy wrócił do nałogu w celu zmniejszenia fizycznego bólu i jakiś czas temu zgłosił się dobrowolnie do ośrodka odwykowego, by skupić się na odbudowaniu swojego zdrowia i pozbycia się nałogu.