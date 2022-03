Sting apeluje o pomoc dla Ukraińców. Muzyk wskazał polski adres wysyłki darów

Sting zaapelował o pomoc dla Ukrainy. Słynny muzyk opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych odświeżoną wersję piosenki "Russians".

Sting apeluje o pomoc dla Ukraińców

Utwór pochodzi z płyty "The Dream of the Blue Turtles", która została wydana w 1985 roku. Na nowym nagraniu towarzyszy mu wiolonczelista Ramir Belgardt.

Sting postanowił wspomóc w ten sposób uchodźców z Ukrainy. Na swoim Instagramie zamieścił post, w którym podaje adres na terenie Polski, na który można słać zza granicy pomoc.

Zaledwie kilka razy śpiewałem tę piosenkę na przestrzeni wielu lat, odkąd powstała, ponieważ nigdy nie sądziłem, że znów będzie miała takie znaczenie. Ale w świetle krwawej i żałośnie błędnej decyzji jednego człowieka, by najechać spokojnego, niegroźnego sąsiada, piosenka jest po raz kolejny apelem o nasze wspólne człowieczeństwo. Dla dzielnych Ukraińców walczących z tą brutalną tyranią, a także dla wielu Rosjan, którzy protestują przeciwko temu oburzeniu mimo groźby aresztowania i więzienia - wszyscy kochamy nasze dzieci. Stop wojnie.

- czytamy



Muzyk poinformował również, żeby wysyłać paczki do organizacji, o której powiedziała mu reżyserka Małgorzata Szumowska.

Sting w Polsce 2022

Sting zagra w Polsce 30 lipca 2022. Koncert odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Impreza była przełożona na późniejszy termin w związku z pandemią. Wszystkie zakupione wcześniej bilety zachowują swoją ważność.

Koncerty z serii "My Songs" są żywiołowym i dynamicznym wydarzeniem, skupiającym się na najbardziej kochanych przez fanów utworach napisanych przez Artystę i obejmującym twórczość siedemnastokrotnego zwycięzcy Grammy, zarówno solową, jak i również jako członka zespołu The Police.

