Sting uważa, że reaktywacja The Police w 2007 nigdy nie powinna była się odbyć. Jaki jest powód?

W 2007 roku, 19 lat po rozpadzie, powrócił zespół The Police w składzie Sting, Andy Summers i Stuart Copeland. Panowie wybrali się w trasę koncertową, która potrwała rok i objęła również występ w Polsce. Powroty po tylu latach rozłąki są trudne i nie zawsze jest różowo, o czym przekonał się Sting, który nie wspomina dobrze trasy. Dlaczego tak się stało?

W wywiadzie dla magazynu "Reader's Digest" Sting wspomniał o trasie The Police w XXI wieku, która według niego, nie powinna była w ogóle się odbyć:

Wtedy trasę postrzegałem jako doświadczanie nostalgii. Tak wtedy się czułem i tak to odczuwam teraz. Myślę, że warto być szczerym w kwestii uczuć i tak to wtedy odbierałem. Nie chodzi o przytyk w stronę ludzi, z którymi wówczas byłem czy o to, jak wszystko się potoczyło. Tak to po prostu postrzegałem trasę pod koniec, a szczerze mówiąc, nie tak chciałem to zapamiętać.