Zobaczcie, jak prezentuje się najnowszy teledysk do singla Stinga "If It's Love".

Piosenka ''If It’s Love'', podobnie jak singiel ''Rushing Water'' zapowiadają nowy album Stinga ''The Bridge'', który ukaże się 19 listopada 2021 roku. Jak prezentuje się klip do ''If It's Love''?

Sting pokazał klip do ''If It's Love''. W teledysku zobaczymy tancerzy ze spektaklu "Message In A Bottle"[WIDEO]

Za reżyserię wideo do ''If it's Love'" odpowiada Lukas McFarlane, a zdjęcia odbyły się w londyńskim Sadler’s Wells Theatre oraz w Theatres De La Ville w Luksemburgu. Główną rolę w klipie odgrywają tancerze, którzy wystąpili również w spektaklu "Message In A Bottle".

Oglądaj

Muzyczno-taneczne przedstawienie "Message In A Bottle" opowiada historię rodziny, która wyrusza w niebezpieczną podróż, by zbudować swe życie od nowa. Pełnej nadziei produkcji, której współtwórczynią jest uznana choreografka Kate Prince, towarzyszy soundtrack składający się z piosenek Stinga, w tym "Every Breath You Take", "Roxanne", "Walking On The Moon", "Fields Of Gold" i wielu innych.

"Message In A Bottle" do 17 października można oglądać w Peacock Theatre w Londynie. Następnie spektakl przeniesie się do Zurychu, a w przyszłym roku gościć będzie na deskach teatrów na całym świecie.

Na krążku "The Bridge" pojawiają się m.in. Dominic Miller (gitara), Josh Freese (perkusja), Branford Marsalis (saksofon), Manu Katché (perkusja), Martin Kierszenbaum (klawisze), Fred Renaudin (syntezatory), chórki – Melissa Musique, Gene Noble, Jo Lawry, Laila Biali. Sting, pisząc album, miał bardzo szerokie inspiracje: od Cecila Sharpe’a, przez J. Roberta Oppenheimera, historię Nortumbrii, poprzez Saint Thomas.