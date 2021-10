Sting wraca do korzeni w singlu "Rushing Water". To kolejny, radiowy hit? [WIDEO]

Sting podzielił się nowym, pop-rockowym singlem „Rushing Water”, który zapowiada jego nadchodzący album „The Bridge”. Krążek ukaże się 19 listopada 2021 roku. Jak brzmi nowa piosenka, do której powstał teledysk wyreżyserowany przez Erica Ryana Andersona?

Sting z nowym singlem "Rushing Water". To zapowiedź albumu "The Bridge" [WIDEO]

Autorem tekstu "Rushing Water" jest Sting, natomiast muzykę artysta przygotował z Gavinem Brownem oraz Martinem Kierszenbaumem. W piosence wokaliście towarzyszą Dominic Miller i Gavin Brown na gitarach, Josh Freese na perkusji, Martin Kierszenbaum na organach i syntezatorach, Fred Renaudin także na syntezatorach oraz Gene Noble w chórkach.

Oglądaj

Album "The Bridge" został napisany w trakcie pandemii. Sting opowiada na nim o osobistych stratach, zakłóceniach, zamknięciu oraz nadzwyczajnej sytuacji społecznej i politycznej.

Piosenki na „The Bridge” są pomiędzy miejscami, stanami umysłu, życiem i śmiercią, relacjami. Pomiędzy pandemiami i epokami - politycznymi, społecznymi i psychologicznymi. Wszyscy utknęliśmy w trakcie jakiegoś etapu. Potrzebujemy mostu.

W sprzedaży pojawi się również limitowany box, zawierający deluxe CD, robione na zamówienie kostki do gry na gitarze, dziennik oraz plakat. W tym tygodniu Sting ruszył z dokumentalną serią "On the Bridge", która przybliża codzienne życie muzyka i przygotowania do premiery albumu "The Bridge". Kolejne 2-3 minutowe odcinki będą pojawiać się w każdy wtorek na Sting.com. Przez 24 godziny epizody dostępne będą wyłącznie dla członków fankubu, by w środy trafiać do szerokiej publiczności.

Sting – "The Bridge": Tracklista