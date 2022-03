Po kilku latach nieobecności do TVP wróci gala rozdania Wiktorów. Na wydarzeniu ma wystąpić Sting, co zbulwersowało wielu fanów oraz dziennikarzy. Głos w sprawie zabrał m.in. Mariusz Szczygieł i Maciej Orłoś, którzy apelują, by muzyk zrezygnował ze współpracy z TVP.

Sting wystąpi w TVP. Polscy dziennikarze apelują: "Stawia się Pan w bardzo niezręcznej sytuacji"

Gala wręczenia Wiktorów powraca po 8 latach. Nagrody Akademii Telewizyjnej Wiktory zostaną wręczone 31 marca 2022 i podczas imprezy zostaną wyróżnione najlepsze osobowości medialne. Całość będzie transmitowana w TVP 1.

Na gali ma wystąpić Sting, co oburzyło wielu internautów oraz polskich dziennikarzy i celebrytów. Dziennikarz Mariusz Szczygieł na swoich social mediach skrytykował działania TVP i zaapelował do muzyka The Police, by zrezygnował z występu:

Drogi Panie Sting, prawdopodobnie nie wie Pan, że występując na Gali Wiktory TVP, autoryzuje i uwiarygadnia Pan telewizję, która nie ma nic wspólnego z demokratycznymi wolnymi mediami. Media mają być czwartą władzą, która patrzy na ręce rządzącym, ale Telewizja Polska jest tubą propagandową rządu.

We wpisie podkreślił, że TVP uderza w demokratyczną opozycję, popiera odebranie praw kobietom i osobom LGBT. Dlatego też uważa, że Sting nie powinien występować w publicznej telewizji:

Występując dla TVP stawia się Pan w bardzo niezręcznej sytuacji. Pozdrawia Pana - fan Stinga, reporter, dziennikarz i pisarz. Przedstawione wyżej poglądy popierają i podzielają tysiące polskich dziennikarzy i ludzi kultury.

Wpis został przetłumaczony na język angielski, by zrozumiał go Sting. Pod apelem dziennikarza podpisuje się również Maciej Orłoś, który odszedł z TVP, gdy prezesem został Jacek Kurski.

Mariusz, bardzo dobrze, że to napisałeś! Dziwne to swoją drogą, że ktoś tak wydawałoby się świadomy, wystąpi na gali TVP. Dziwne, że nie wie, że to słabe. Dziwne, że jego management go w to wmanewrował. Wątpię, czy Twój list da jakiś skutek, ale i tak dobrze, że piszesz.

Również dziennikarka Kinga Rusin otwarcie skrytykowała Stinga w jednym ze swoich wpisów na Insta Stories:

Sting właśnie zapowiedział swój występ w TVP...Menadżer chyba nie odrobił pracy domowej i nie sprawdził tego zlecenia. Sting od lat angażuje się bowiem w walkę o demokrację, wspiera środowisko LGBT i feministyczne, czyli robi dokładnie odwrotnie niż telewizja PiSu i Kurskiego! Trzeba mu to uświadomić!

Dziennikarka udostępniła na swoim stories treść apelu do Stinga w języku angielskim, by wysyłać go na profil muzyka. Czas pokaże, czy wiadomość dotrze do wokalisty i czy zdecyduje się zrezygnować z koncertu.