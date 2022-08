Sting zaprosił na scenę Macieja Stuhra: "Demokracja została zaatakowana'' [WIDEO]

30 lipca 2022 Sting zagrał koncert w Warszawie - występ artysty przekładano 2 razy i w końcu fani mogli zobaczyć legendarnego muzyka na PGE Narodowym. Podczas koncertu na bisach na scenie pojawił się Maciej Stuhr, który zaśpiewał piosenkę ze Stingiem oraz przetłumaczył jego wypowiedź dotyczącą wojny na Ukrainie oraz walki o demokrację.

Portal onet.pl opublikował przemówienie Stinga, które zostało przetłumaczone przez Stuhra:

Demokracja została zaatakowana w każdym kraju na świecie. Jeśli nie będziemy jej bronić, stracimy ją na zawsze. Ale demokracja to bałagan. Demokracja to frustracja. Demokracja jest często nieskuteczna. Wymaga ciągłej uwagi, ciągłej korekty, ale wciąż warto o nią walczyć.

Muzyk dodał:

Maciej Stuhr dalej tłumaczył słowa Stinga:

Musimy podjąć to ryzyko i bronić naszego prawa i mówić prawdę – apelował. – Nasz umysł musi pozostać wolny. Musimy bronić wolności, by być sobą, w naszych umysłach i w naszych ciałach. Wojna w Ukrainie to absurd zbudowany na kłamstwie. Jeśli przełkniemy to kłamstwo, ono nas zje. Kłamstwo panicznie boi się prawdy. Prawda musi zostać usłyszana. I nie możemy przegrać tej bitwy.