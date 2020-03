Strzelanina na koncercie w Alabamie. Ranny uczestnik imprezy walczył o życie

7 marca 2020 roku znany raper Lil Baby wystąpił w Alabamie. Na koncercie doszło do strzelaniny. Jak donosi The Birmingham News, występ na Bill Harris Arena został przerwany ze względu na użycie broni palnej. Jeden z uczestników imprezy trafił do miejscowego szpitala.

Fan postrzelony na koncercie Lila Baby'ego w Alabamie

Zdarzenie potwierdziła policja. Fan Lila Baby'ego musiał zostać hospitalizowany w wyniku poważnych obrażeń. Sierżant Rod Mauldin w rozmowie z al.com przyznał, że postrzelony uczestnik koncertu walczył o życie, jednak jego stan jest już stabilny. Sprawcy wydarzeń jak dotąd nie zweryfikowano.

Na YouTubie pojawił się film z feralnego wieczoru, na którym widać sprzeczkę toczącą się podczas koncertu. Po niej rozległ się pierwszy wystrzał. Następnie koncert przerwano, a policja zajęła się śledztwem i szukaniem tropu sprawcy w arenie oraz jej okolicach.

Do kłótni doszło najprawdopodobniej między promotorami koncertu, a członkami ekipy rapera, którzy sprzeczali się za kulisami areny.

