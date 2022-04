Do zdarzenia doszło podczas koncertu metalowego zespołu w Los Angeles. Kapela Crawling Through Tartarus wydała w 2022 debiutancką EP-kę ''Libations'' i zagrała 24 kwietnia koncert San Bernandino promując to wydawnictwo. Chyba nikt się nie spodziewał, że wieczór skończy się tak tragicznie. Niestety jedna osoba zmarła.

Strzelanina na metalowym koncercie. Jedna osoba nie żyje

Na początku koncertu było spokojnie, aż w końcu doszło do kłótni pod sceną. Zaczęła się strzelanina, w wyniku której zmarł 32-letni mężczyzna. 4 osoby zostały ranne, m.in. wokalista zespołu Matt Holzboog, wszystkich przewieziono do szpitala ich stan jest stabilny.

Oglądaj

Policja cały czas bada sprawę, ale na razie nie wiadomo, kto strzelał. Miejmy nadzieję, że sprawca zdarzenia szybko zostanie schwytany, a metalowy zespół nie zniechęci się do koncertowania. Takie sytuacje powodują dyskusje, czy posiadanie broni powinno być legalne w USA. 13 listopada 2015 roku doszło do zamachu podczas występu Eagles Of Death Metal w Paryżu, natomiast 22 maja 2017 roku miał miejsce atak po koncercie Ariany Grande w Manchesterze. W związku z tym Live Nation wydał oświadczenie dotyczące tego, że polscy koncertowicze nie powinni się obawiać o bezpieczeństwo, bo te kwestie były zawsze bardzo ważne dla organizatora. Zamach na koncercie Grande skomentował m.in. Randy Blythe z Lamb of God mówiąc, że koncert powinien być miejscem, gdzie ludzie zapominają o swoich problemach, a nie grają z losem o życie.