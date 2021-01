Stwórz teledysk dla polskich gwiazd. Wkrótce ruszy konkurs na klip dla Piotra Roguckiego, Kayah czy Krzysztofa Zalewskiego

Teledyski w przeciągu ostatnich 30 lat przeszły długą drogę. Na początku bagatelizowano wpływ ruchomego obrazka na sprzedaż muzyki, potem okazało się, że w dobie kanałów telewizyjnych takich jak MTV, dobry teledysk może wpłynąć na sukces artysty. Na kręcenie klipów zaczęły decydować się nawet grupy metalowe.

Dzisiaj klipy trafiają głównie na YouTube, co dało im zupełnie nowe możliwości. Artystów nie ogranicza już czas antenowy, a teledyski przygotowuje się z większą starannością, zatrudnia do nich znanych aktorów i tworzy wymyślne scenariusze. Nagrania stają się małymi dziełami sztuki, jak bywa w przypadku wideo od, chociażby Dawida Podsiadły czy Krzysztofa Zalewskiego.

Jednak jeśli nadal patrzycie na klipy polskich artystów i czegoś Wam w nich brakuje, możecie stać się ich twórcami. Wkrótce ruszy kolejna edycja konkursu Papaya Young Directors, w ramach której możecie stworzyć teledysk dla podopiecznych wytwórni Kayax. A nie brakuje wśród nich gwiazd.

8. edycja konkursu rusza 15 lutego. Uczestnicy rywalizacji zawalczą o stworzenie klipu dla Krzysztofa Zalewskiego, duetu Karaś/Rogucki, zespołu Bloo Crane, kayah, Julii Wieniawy czy Barbary Wrońskiej.

Jak czytamy na stronie organizatorów konkursu, polega on na napisaniu autorskiego pomysłu na film/teledysk w odpowiedzi na brief marki lub artysty. Prace zgłaszane są anonimowo przez panel uczestnika na stronie. Panel zostanie uruchomiony w dniu startu konkursu – 15 lutego 2021 roku.

Najlepsze scenariusze przechodzą do kolejnego etapu, podczas którego wybierani są finaliści. To właśnie do nich trafia nagroda I stopnia – 11 000 zł na realizację projektu. Powstałe filmy rywalizują o Grand Prix, a także inne nagrody partnerów konkursu.