Świat metalu zareagował na wydarzenia w Ukrainie: "to przerażające wieści"

Świat metalu reaguje na wydarzenia w Ukrainie

David Draiman, Nergal, David Coverdale, Brad Wilk, Robb Flynn, czy Adam Lambert to zaledwie kilka osób ze świata rocka i metalu, które zabrały głos na temat konfliktu w Ukrainie. Atak Rosji na naszych wschodnich sąsiadów wywołał szok na całym świecie, a muzycy reagują na agresję Władimira Putina, krytykując go za jego działania i wysyłając słowa wsparcia wobec Ukrainy.

"Trzymajcie się, Ukraino"; "Wojna nigdy nie jest rozwiązaniem problemu"; "Jestem zdewastowany tym, co się dzieje"; "To przerażający sposób na rozpoczęcie dnia"; "Jedyne, co było potrzebne, to pretekst" - to tylko kilka przykładów tego, co możemy przeczytać na profilach uznanych muzyków rockowych i metalowych.

Poniżej możecie zobaczyć kilka przykładowych reakcji muzyków - jest ich bowiem mnóstwo. Wierzcie nam, na ostatnie wydarzenia w Ukrainie zareagowali niemalże wszyscy - od mniejszych i młodszych artystów pokroju Enter Shikari, przez doświadczonych weteranów z Biohazard: