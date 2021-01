Świat rocka reaguje na wydarzenia w USA. Głos zabrali m.in. członkowie Trivium, KISS, RATM i Nergal

Oczy całego świata są dzisiaj skierowane w stronę Stanów Zjednoczonych. Początek 2021 roku zapisze się na zawsze w historii amerykańskiej demokracji. W wyniku przemowy Donalda Trumpa tysiące protestujących wdarły się na teren Kapitolu, gdzie obradował Kongres. Polityków ewakuowano. Zwolennicy Trumpa nie chcą uznać zwycięstwa Joe Bidena w prezydenckich wyborach. Jak donoszą amerykańskie media, w zamieszkach zginęły 4 osoby.

Media na całym świecie komentują wydarzenia z Waszyngtonu i relacjonują rozwój tej wyjątkowej sytuacji. Na protesty zwolenników Trumpa zareagował także świat muzyki w tym gwiazdy rocka i metalu.

Muzycy publikują swoje przemyślenia dotyczące stanu wyjątkowego, z którym mierzą się aktualnie Stany Zjednoczone. Głos w sprawie zabrał między innymi Nergal, który opublikował za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych wymowne zdjęcie Statui Wolności.

Tom Morello z Rage Against The Machine udostępnił zdjęcie uzbrojonych mężczyzn, którzy bronili Kapitolu podczas protestów BLM.

Podobny wydźwięk miał komentarz Marka Mortona z Lamb of God, który napisał na Twitterze:

Z kolei Paolo Gregoletto z Trivium posłużył się metaforą, która opisuje brak reakcji Trumpa na wydarzenia na Kapitolu.

Na temat wydarzeń wypowiedział się także Paul Stanley z KISS. Muzyk nazwał protestujących terrorystami.

To są terroryści. To jest powstanie. Dyskusja zaogniła się przez prezydenta i niektórych senatorów. Nie można im teraz pozwolić na dystansowanie się od tego lub zaprzeczenie temu, co zrobili. Znacie ich nazwiska. To są wyniki ich oszustwa. Wstyd.