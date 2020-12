Muzyczne talent show nie przestają być popularne. Co rusz wokaliści próbują swoich sił starając się jak najlepiej wypaść przed jury, by przejść do kolejnego etapu konkursu, zdobyć rozgłos i może nawet kontrakt muzyczny. Co ciekawe, w tego typu talent show coraz częściej możemy usłyszeć rockowe hity.

Świetny cover Skunk Anansie w talent show. Ta wokalistka zamurowała jurorów [WIDEO]

W niemieckiej edycji The Voice nie zabrakło uczestników, którzy bardzo dobrze czują się w rockowym repertuarze. Jedna z wokalistek, Lorena Daaum, zachwyciła jurorów rockową wersją "Enjoy the Silence" Depeche Mode. W kolejnym odcinku sięgnęła po numer Skunk Snansie "Weak". Posłuchajcie, jak jej poszło:

Oglądaj

Wszyscy jurorzy byli zachwyceni tym wykonaniem i dziewczyna przeszła do kolejnego etapu konkursu. Czy uda jej się wygrać The Voice? Będzie to dosyć trudne, bo w programie bierze udział wielu uzdolnionych wokalistów reprezentujących różne style muzyczne. Posłuchajcie, jak dziewczyna wypadła podczas swojego pierwszego występu w programie: