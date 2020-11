Syn Eddiego Van Halena oburzony okładką "US Weekly". "Nie będę bezczynnie patrzył na te kłamstwa"

Syn Eddiego Van Halena, Wolfgang wściekł się, kiedy zobaczył okładkę "US Weekly". Tygodnik na pierwszej stronie jednego z ostatnich wydań opublikował nierzetelne informacje. Muzyk ma w planach interwencję.

Wolfgang Van Halen musiał niedawno przekazać swoim bliskim oraz fanom ojca, że legendarny wirtuoz gitary Eddie Van Halen zmarł po latach walki z rakiem krtani. Temat kultowej postaci nie schodzi z ust słuchaczy rocka oraz mediów. Tym razem artykuł na temat muzyka opublikował tygodnik "US Weekly".

Niestety w sposobie zaprezentowania materiału zabrakło rzetelności. Po śmierci Eddiego Van Halena pismo opublikowało wydanie z byłą żoną gitarzysty na okładce. Materiał, który znajduje się w środku wydania, zapowiedziano słowami:

Valerie i Eddie wzięli ślub w 1981 roku, jednak od 2007 roku oficjalnie nie byli już razem. Kobieta jest matką Wolfganga Van Halena, który wściekł się, kiedy zobaczył okładkę pisma.

Muzyk udostępnił zdjęcie wydania "US Weekly" z ostrym komentarzem.

"

J*bać to i j*bać was "US Weekly". "