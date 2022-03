Syn Jamesa Hetfielda gra na perkusji. Posłuchajcie albumu jego zespołu Bastardane

Syn Jamesa Hetfielda gra na perkusji. Posłuchajcie jego zespołu

Synowie Coreya Taylora i Clowna mają na koncie już kilka hitów z własnym zespołem, junior Roberta Trujillo grał koncerty z Kornem i Suicidal Tendencies, a teraz do tego grona synów znanych muzyków dołączył Castor Hetfield.

Dzieciak Hetfielda postanowił spełnić marzenie swojego papy i postanowił, że będzie perkusistą. W tworzeniu muzyki postanowili mu pomóc Jake Dallas, który jest basistą i wokalistą, a także gitarzysta Ethan Sirotzki. Wspólnymi siłami założyli zespół Bastardane, a nawet nagrali pełnoprawny album.

Ten nosi tytuł "Is This Rage?", zawiera 10 oryginalnych kawałków i znajdziecie go m.in. na Bandcampie. Poniżej możecie natomiast zapoznać się z jednym z singli o nazwie "Above All". Panowie idą raczej w klimat stonerowo-groovowy i definitywnie nie można ich porównać z Metalliką:

Panowie mają na koncie już sporo koncertów, a niedługo czeka ich prawdziwa próba - Bastardane ma się bowiem pojawić na festiwalu BottleRock w Napa Valley w Kalifornii. Ten odbędzie się w dniach 27-29 maja 2022 roku. Haczyk polega jednak na tym, że gwiazdami festiwalu są panowie z... Metalliki. Szykuje się więc całkiem przyjemny, rodzinny weekend.