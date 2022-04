Julian Lennon, najstarszy syn Johna Lennona, zawsze twierdził, że nie będzie wykonywać utworów swojego ojca. Zmienił jednak swoje postanowienie i zrobił to z powodu Ukrainy. Posłuchajcie, jak słynny utwór "Imagine" wybrzmiał w jego interpretacji.

Syn Johna Lennona zagrał pierwszy raz w życiu "Imagine" dla Ukrainy [WIDEO]

W ramach akcji "Stand Up For Ukraine" Global Citizen, Julian Lennon postanowił pierwszy raz w życiu wykonać wielki przebój swojego ojca. Antywojenna piosenka "Imagine" została wydana w 1971 roku i jak się okazuje, jej przekaz jest nadal aktualny.

Julian Lennon również jest muzykiem, ale nie sięga po repertuar ojca, bo nie chce swojej kariery budować na legendzie ojca. Zmienił jednak zdanie pod wpływem wydarzeń u naszych wschodnich sąsiadów. Jak podaje portal radiozet.pl, muzyk wyjaśnił:

Wojna w Ukrainie to niewyobrażalna tragedia… Jako człowiek i jako artysta czułem się zobowiązany zareagować w najbardziej znaczący sposób, jaki potrafiłem. Dlatego dzisiaj po raz pierwszy publicznie wykonałem piosenkę mojego taty "Imagine". Dlaczego po tylu latach? Zawsze mówiłem, że jedynym momentem, w którym mógłbym rozważyć zaśpiewanie tego utworu, byłby "koniec świata"…

Posłuchajcie, jak syn Lennona wykonał "Imagine":

Oglądaj

Julian Lennon podkreślił, że słowa piosenki ukazują wspólne pragnienie pokoju i odzwierciedlają światełko na końcu tunelu, na które wszyscy liczą. Muzyk zaapelował:

W wyniku trwającej morderczej przemocy miliony niewinnych rodzin zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów i szukania azylu gdzie indziej. Wzywam światowych przywódców i wszystkich, którzy wierzą w przesłanie "Imagine", aby stanęli w obronie uchodźców na całym świecie.

Julian Lennon to syn z małżeństwa Lennona z Cynthią Lennon. Pierwszy raz muzyka mogliśmy usłyszeć na albumie "Walls and Bridges" jego ojca - w utworze "Ya-Ya" zagrał na bębnach. Julian wydał swoją debiutancką płytą "Valotte" w 1984 roku - rok później płyta otrzymała nominację do Grammy. W 1991 roku postanowił jednak wycofać się z przemysłu muzycznego, do którego wrócił dopiero w 1998 roku z płytą "Photograph Smile".