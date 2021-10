Syn Krzysztofa Cugowskiego udawał wokalistę Maneskin. Wygrał odcinek w talent show [WIDEO]

W ostatnim odcinku programu ''Twoja Twarz Brzmi Znajomo'' syn Krzysztofa Cugowskiego udawał wokalistę włoskiego zespołu Maneskin. Uczestnik wykonał utwór ''Zitti e buoni'', z którym zespół wygrał tegoroczną Eurowizję. Jak Chris Cugowski poradził sobie z repertuarem grupy Maneskin?

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 15. Syn Krzysztofa Cugowskiego udawał wokalistę Maneskin [WIDEO]

W talent show ''Twoja Twarz Brzmi Znajomo'' uczestnicy nie tylko muszą podrobić głos znanych gwiazd, ale również podobnie zachowywać się na scenie. Nie jest to proste z obfitym makijażem na twarzy. W ostatnim odcinku Chris Cugowski miał nie lada zadanie, bo musiał wcielić się we frontmana Maneskin. Poradził sobie jednak z tym zadaniem i zdobył najwięcej punktów w tym odcinku. Chociaż internauci są podzieleni, podkreślając chociażby, że Cugowski śpiewał za wolno, to jednak większość dobrze ocenia ten występ.

Nie jest to pierwsza wygrana Cugowskiego w tym sezonie. W 3. odcinku wcielił się w Axla Rose'a i zajął pierwsze miejsce zostawiając konkurencję daleko za sobą. Jest jednym z faworytów tego programu, ale równie wysoko oceniany jest Robert Janowski, który ostatnio zrobił furorę idealnie udając Stinga.