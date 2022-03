Syn Ozzy'ego pomagał na granicy ukraińsko-rumuńskiej. Jack Osbourne opowiedział o swoich przeżyciach

Jack Osbourne wyjawił niedawno, że pomagał na granicy ukraińsko-rumuńskiej w ramach działalności pozarządowej organizacji Third Wave Volunteers. Jego zadaniem była pomoc medyczna dzieciakom ze specjalnymi potrzebami.

Na tym się jednak nie skończyło, bo podjął też współpracę z inną organizacją, która zajmowała się przewozem sierot z terenu Ukrainy do tymczasowych domów do krajów sąsiadujących. Syn Ozzy'ego podzielił się swoimi doświadczeniami na Instagramie:

Wahałem się, czy mam to wrzucać, bo nie zrobiłem tego dla poklasku. Zrobiłem to, bo poczułem silną potrzebę niesienia pomocy, a wrzucanie zdjęcia flagi nie wchodziło w rachubę. W zeszłym tygodniu wróciłem z podróży na ukraińsko-rumuńską granicę. Zgłosiłem się jako ochotnik do organizacji Third Wave Volunteers. Naszym zadaniem była pomoc medyczna dzieciakom ze specjalnymi potrzebami, a potem z inną organizacją mieliśmy pomagać w transportowaniu ich do bezpiecznych miejsc.